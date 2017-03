Gust Cools zag op 9 maart 1917 het levenslicht. Al vrij snel had de jongen, die vooral in kattenkwaad uitblonk, zijn zinnen gezet op het kleermakersvak. “Ik ben dat al vanaf mijn dertiende beginnen uit te oefenen”, vertelt hij.

Nadat hij met zijn Anna was getrouwd, woonde Gust eerst op de Diestseweg, om daarna naar de omgeving van de ouderlijke woonst in het Palingstraatje te verhuizen, waar enige dochter Flora geboren werd.

In de Lebonstraat opende Gust Cools dan een eigen naaiatelier. Het vak van kleermaker zou hij zijn hele leven blijven uitoefenen. Vier jaar geleden kwam hij –intussen weduwnaar- tijdelijk in het woonzorgcentrum Wedbos terecht. Hij keerde na herstel weer naar huis terug, maar drie weken later besloot hij definitief naar Wedbos te verhuizen: daar had hij tijdens zijn korte verblijf een nieuwe liefde leren kennen…

Gust Cools vierde zijn honderdste verjaardag donderdag in het Ecohuis van de Tarcitiusscouts met familie en vrienden. Volgende week doet hij dat nog eens over in het Wedbos zelf, samen met het personeel.