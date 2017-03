"Een stad als Geel zonder vredegerecht, het is haast ondenkbaar", laat Myriam Smets voorzitter van Open VLD Geel weten. Smets is in het dagelijkse leven advocate. Open VLD reageert vol ongeloof op de beslissing om het Geelse vredegerecht naar Mol te verplaatsen. De stad investeerde 1,2 miljoen euro in de bouw van een nieuw vredegerecht dat geïntegreerd werd in het ecodroomproject aan de Werft. De afgelopen 2 jaar werd de verhuis alsmaar uitgesteld. En nu wordt duidelijk waarom. Het gloednieuwe gebouw zal nooit de invulling krijgen waarvoor het bestemd was. Daar stak het nieuwe justitieplan van minister Geens een stokje voor. Volgens Smets is een snel aanspreekbaar vredegerecht levensnoodzakelijk in een stad als Geel. Gezien de groeiende bevolking, de aanwezigheid van het OPZ en de zeer progressieve aanpak die Geel als Barmhartige Stede hierin hanteert.

Bij de liberalen ging er een alarmbelletje rinkelen toen vorig jaar het stadsbestuur het gebouw liet schatten om de huurwaarde te kennen. Na een interpellatie van Open VLD gemeenteraadslid Luc Verguts verzekerde het stadsbestuur dat er niet veel achter moest gezocht worden en dat het bestuur ook voorstander was om het vredegerecht in Geel te houden. De geschatte verkoopwaarde van het gebouw zou 400.000 euro lager liggen dat de investeringskost van 1,2 miljoen euro. Geel zou nogmaals veel geld kunnen verliezen, aldus Open VLD Geel.

“Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn als Open Vld niet tegen de rationaliseringsoefening binnen justitie. Maar dan wel op voorwaarde dat er beslissingen worden genomen op basis van objectieve criteria. Als wij kijken naar werklast, bereikbaarheid en dienstverlening zien wij niet in hoe een verhuis naar Mol in het voordeel van de burger zou kunnen uitdraaien.” vervolgt Smets.

Burgemeester Vera Celis staat blijkbaar machteloos tegenover deze beslissing. N-VA Geel reageert teleurgesteld en zelfs een beetje kwaad. Ondertussen moet Open Vld Geel toch opmerken dat coalitiepartner CD&V opvallend stil blijft rond deze beslissing. Dit was toch onderdeel van een heel stadsvernieuwingsproject, de ecodroom? Dit was toch een project waar beide coalitiepartners enorm fier op mochten zijn? Heeft CD&V zijn Geelse trots nu even moeten inslikken? Werd er wel genoeg gelobbyd bij de federale minister door onze Geelse vertegenwoordigers?

De Geelse liberalen laten het hier niet bij en blijven gerechtigheid eisen in dit dossier. Gemeenteraadslid Luc Verguts dient alvast een interpellatie in over de verdere invulling van het leegstaande gebouw en Open Vld Geel voert nu zaerdag om 11u30 actie aan de ecodroom, waar het nieuwe vredegerecht had moeten komen, om de mensen op de hoogte te brengen van deze overduidelijk verkeerde beslissing.