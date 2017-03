Wil je iets herstellen, maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen? Op zaterdag 11 maart kan je om 14u terecht in dienstencentrum Luysterbos om kapotte spullen te (laten) herstellen. Samen met een deskundige ga je aan de slag. Tijdens het wachten kan je genieten van een drankje. Het Repair Café is goed voor het milieu, want je hergebruikt je materiaal. Het is ook goed voor de portemonnee, want je hoeft niets nieuws te kopen. Je steekt iets op over repareren en wie weet … misschien leer je nieuwe mensen kennen.