Tormans Group uit Geel behaalde zilver bij de jaarlijkse Trends Gazellen voor de provincie Antwerpen. Daarmee zet de specialist in detachering en rekrutering van technische profielen, zoals ingenieurs, technici, projectmanagers of ondersteunend personeel, zijn groeiparcours verder. Twee jaar geleden was het Geelse bedrijf de snelste groeier in de provincie Antwerpen én over gans Vlaanderen.

Operations Manager Eddy Laeremans: “We specialiseren ons in bedrijfssectoren en technische disciplines waar de krapte op de arbeidsmarkt het sterkst voelbaar is. Binnen deze nichemarkt behoren we intussen tot de koplopers in België en daar zijn we trots op.”

Voor het zestiende jaar op rij maakte het weekblad Trends de snelst groeiende bedrijven bekendgemaakt, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. Voor de provincie Antwerpen zijn de Ambassadeurs dit jaar Pauwels Sauzen (grote bedrijven), Den Berk (middelgrote ondernemingen) en Komono (kleine bedrijven).

Sinds de oprichting in 1999 door Jan Tormans kende de groep een vrijwel onafgebroken groei. Momenteel telt Tormans Group 4 vestigingen: het hoofdkantoor in Geel en bijkomende vestigingen in Vilvoorde (2006), Melle (2009) en Zwijndrecht (2016). Vandaag stelt Tormans bijna 350 mensen te werk bij zijn klanten, meestal voor langdurig projectwerk in de industriesectoren die het moeilijk hebben nieuwe krachten te vinden.