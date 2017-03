Energiebedrijf EDF-Luminus werkt aan plannen voor een windmolenpark in de omgeving van de industriezone tussen Geel-Punt en Geel-Stelen. Dat liet het bedrijf deze week weten aan de buurtvertegenwoordigers van de deeldorpen. EDF-Luminus plant op 29 maart een reeks informatiesessies voor de omwonenden om de plannen concreet toe te lichten.

De firma pikt daarmee de oude plannen van enkele jaren geleden weer op. Toen was er sprake van vijf windmolens in de zone tussen Albertkanaal en E313, maar de plannen werden weer opgeborgen toen de initiatief nemende onderneming in moeilijke papieren kwam. Het is nog niet duidelijk in welke mate EDF-Luminus diezelfde plannen herneemt. Naar verluidt zouden er minder turbines dan toen gepland zijn, maar de masten zouden wel hoger komen.

In de nabijheid staan nu al verschillende windmolens, op Liessel en in de omgeving van DAF Trucks. Bij de informatiesessies, die plaatsvinden bij Geogroep op Lammerdries in Olen, krijgen de bewoners ook de kans om een windmolen te bezoeken.