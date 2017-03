Een man raakte zaterdagnamiddag gewond toen hij uit een rijdende auto sprong op de Molseweg . Het ging om een man van 54 uit Blankenberge. De ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie zouden de verwondingen nog meevallen, ondanks de harde klap op het asfalt. Waarom de passagier plots uit de wagen sprong, is niet duidelijk. Volgens de bestuurder was er geen ruzie of discussie toen de man plots het portier van de rijdende auto opende.