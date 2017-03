Meerdaal C – Geelse TTC A : 3 – 13

Hans Nys verving Kristof Van Reusel in de ploeg van Geelse TTC A op zijn eigen meesterlijke manier. Verloor hij zijn eerste partij met de niptste cijfers in een bel, de volgende twee sloot hij wel winnend af. Ongetwijfeld een felle opsteker voor zijn medemaats Danny Gesquière, Kristof Leysens en Alfredo Garcia. Zij wonnen immers hun twee partijen vóór de rust : stand 1 – 7. De winst voor Geelse TTC A was snel een feit. Voor het achtste punt zorgde immers Hans Nys en Danny Gesquière verzilverde het negende winstpunt. Enkel Alfredo en Hans moesten nog één partij afgeven, maar Danny Gesquière en Kristof Leysens, de twee kopmannen van Geelse TTC A, speelden weer feilloos en wonnen vier op vier. Supporters, noteer alvast de twee volgende zaterdagen in uw agenda. Volgende zaterdag vindt de derby tegen Morata in Mol plaats en op zaterdag 25 maart valt in het lokaal van Geelse TTC de beslissing welke club, Geelse TTC of Wenduine, met de titel gaat lopen.

Tecemo A – Geelse TTC B : 8 – 8

Het werd een meer dan zware verplaatsing voor de tweede herenploeg van Geelse TTC. Nochtans verliep de beginfase in hun voordeel. Zowel Ivan Camps als Koen Bertels wonnen hun twee partijen vóór de rust en ook Theo Van de Ven zorgde voor één winstpunt. Nico D’Aes bleef achter : hij had geen succes met zijn zware topspinslagen. Ruststand : 3 – 5. De twee puntenkloof behouden was de bedoeling van de Geelse tafeltennissers. Eerst lukte het door winst van Theo Van de Ven. Toen echter achtereenvolgens Ivan Camps, Koen Bertels en Nico D’Aes een nederlaag kregen aangesmeerd kwam Tecemo terug tot een gelijke 6 – 6 stand. Nico D’Aes won zijn laatste partij wel en zorgde voor het zevende punt voor zijn ploeg. Iedereen geloofde dat ook Theo Van de Ven zijn laatste partij winnend zou afsluiten. Deze werd beslecht in de vijfde en beslissende set. Theo verloor echter met 11 – 9. Koen Bertels en Ivan Camps kregen de taak om voor de eindcijfers te tafeltennissen. Ivan won, maar Koen Bertels verloor in vier sets. Resultaat : 8 – 8.