Voor de St-Apolloniakerk in Stelen wordt een nieuwe invulling gezocht omdat er een aantal noden lijken te leven in het dorp. Ook voor de St-Gerebernus kerk in Punt, het Heilig hart in Winkelomheide en St-Jozef in Holven gaat men naar de toekomst toe een nieuwe bestemming zoeken. De andere kerken in Geel blijven zeker behouden voor erediensten. Dit staat in het gezamelijk ontwerp van kerkenplan dat het stadsbestuur en de lokale kerkelijke overheid presenteerden. Reacties op dit ontwerp van het kerkenplan zijn mogelijk tot 20 april via de dienst patrimonium van de stad. Alle ingediende vragen en opmerkingen worden meegenomen in een volgende vergadering van de stuurgroep. Wanneer het ontwerp van het kerkenplan door de stuurgroep gefinaliseerd is, wordt het goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en voorgelegd aan de bisschop van Antwerpen. Als de bisschop het ontwerp goedgekeurd, kan het voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Geel en gestemd worden. Dit kerkenplan bepaalt welke toekomst de kerken van Geel hebben. De opmaak van een kerkenplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeeente die nog aanspraak wenst te maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken.

Volgende kerken worden op langere termijn bewaard voor de eredienst.

De historische kerken in het centrum: Sint-Amands en Sint-Dimpna.

De eigentijdse liturgische ruimte van de Sint-Franciscuskerk in Elsum.

De twee kleinere gebouwen voor intiemere vieringen worden Sint-Lambertus Bel en Sint-Laurentius Zammel.

De Sint-Luciakerk van Oosterlo blijft bewaard omwille van de twee zorgvoorzieningen vlakbij.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Larum ligt op een terrein dat in de verre toekomst misschien in aanmerking komt voor een nieuw pastoraal project of een op dat moment noodzakelijke uitbreiding.

Omwille van de geografische spreiding wordt ook de Sint-Hubertuskerk van Ten Aard aangeduid als te bewaren voor de eredienst. Voor Ten Aard startte het stadsbestuur al met het project ‘een hart voor Ten Aard’. Bedoeling is om te bekijken welke toekomstige rol de site van de voormalige bloemmolens kan vervullen. Tevens wordt bekeken of het kerkgebouw naast de lithurgie nog een andere rol kan opnemen voor Ten Aard.

Voor de Sint Apolloniakerk in Stelen zal een nieuwe invulling gezocht worden omdat er een aantal noden lijken te leven in het dorp. Ook voor volgende kerken zal in de toekomst een nieuwe bestemming gezocht worden: Sint-Gerebernus Punt, Heilig-Hart Winkelomheide en Sint-Jozef Holven.

Het stadsbestuur gaat voor deze kerken nog veiligheids- en instandhoudingswerken voorzien tot einde 2025.

Tot 20 april kan je reageren op dit kerkenplan via :

Kerkelijke werkgroep:

via mail: Chris Geens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Via brief: Chris Geens, Techn. Schoolstraat 67 - 2240 Geel

Stedelijke werkgroep:

Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via brief: stadsbestuur Geel, tav dienst patrimonium, werft 20, 2440 Geel