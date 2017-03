Het personeel bij Sanofi in de Cipalstraat legde dinsdagmiddag een kwartier het werk neer. Ze protesteerden vooral tegen de verhoogde werkdruk zonder compensatie. Sanofi staat in voor de productie van een medicijn tegen de ziekte van Pompe. Daar komt een nieuw product bij, terwijl de minimumbezetting aan de lage kant blijft. Volgens de socialistische vakbond zijn er mensen die het niet meer zien zitten om in een ploegenstelsel waarbij twaalf uur aan een stuk moet gewerkt worden. Ook het voornemen van de directie om minder loonsverhogingen toe te kennen omwille van besparingen was de druppel die de emmer deed overlopen. Terwijl de dividenden al vooor de 23ste keer werden verhoogd. Een externe firma is de Geelse vestiging aan het doorlichten en het personeel vreest dat er jobs gaan sneuvelen, net zoals bij de vestiging van Sanofi in Frankrijk. Tegen vrijdag verwachten de vakbonden antwoorden van de directie op een aantal vragen. Nieuwe acties worden niet uitgesloten.