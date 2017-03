Voetbalclub ASV Geel zit in slechte papieren. Dat meldt de regionale televisiezender RTV. De club kampt met geldproblemen, want er is onvoldoende geld om spelers, staf en trainers uit te betalen. ASV Geel rekent nu op haar supporters om een obligatielening van 100.000 euro mee te financieren. De Geelse club hoopt 200 obligaties ter waarde van 500 euro te verkopen. Voorzitter Fons Backx verklaart voor de camera van RTV dat hij niet tegen een fusie is van verschillende clubs uit de Kempen, maar dat het initiatief van buitenaf moet genomen worden door ondermeer Kempense bedrijven of lokale politici die moeten polsen of de clubs bereid zijn om te fusioneren.