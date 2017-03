Honderden kinderen amuseerden zich in 's werelds grootste springkasteel 'The Beast'. Het opblaasbare springkasteel bestaat uit een aaneenschakeling van hindernissenparcours is maar liefst 272 meter lang. De zevendejaars dierenverzorging van het St-Jozefinstituut lieten 'The Beast' voor de eerste maal naar de Kempen komen.