Ex-korpschef Jef Van Lommel van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wordt door het parket niet langer verdacht van fraude bij de aanbesteding van wagens voor de politiezone. Daarnaast wordt Van Lommel ook niet langer vervolgd voor het gesjoemel met facturen van een architect, het hacken van de computer van een collega-commissaris, en voor het teveel aan vergoedingen aan een vrouwelijke collega die op de hoogte zou zijn geweest van zijn gesjoemel. Zijn advocaat reageerde opgelucht, want het zijn toch vier belangrijke zaken in het hele dossier. Ook in andere zaken waar Van Lommel wordt beschuldigd kan men zijn onschuld aantonen. Het waren agenten van zijn eigen politiezone die vijf jaar geleden aan de alarmbel trokken en de korpschef in een open brief beschuldigden van verregaande corruptie.