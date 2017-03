Een Gelenaar van 46 kwam in de vroege donderdagochtend om bij een zwaar verkeersongeval op de E314 bij Bekkevoort. Hij knalde met zijn wagen achteraan op een rijdende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 3u55 in de rijrichting van Genk. De wagen boorde zich onder de vrachtwagen in en op de vrachtwagen zat achteraan een heftruck gemonteerd. De brandweer moest de wagen en bestuurder bevrijdden, maar voor het slachtoffer kon geen enkele hulp meer baten. De bestuurder zat alleen in de wagen. Een verkeersdeskundige werd aangesteld om de juiste oorzaak van het ongeval te achterhalen.