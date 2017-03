De uitvaartplechtigheid van Koen Jansen vindt volgende week in intieme kring plaats. Er zijn wel twee groetmomenten voorzien: zowel woensdag 22 als donderdag 23 maart van 19u tot 20u kunnen vrienden een laatste groet brengen in funerarium Verstappen op de Diestseweg in Geel.

Koen Jansen (46) kwam donderdagochtend rond 3.30u om het leven bij een verkeersongeval op de E314 in Assent. Hij reed op de snelweg achteraan in op een vrachtwagen die voor hem in dezelfde richting reed. Hulp kon niet meer baten, de Geelse cafébaas was op slag dood.

Jansen is het bekendst als uitbater van brasserie De Post, maar hij was ook eigenaar van enkele andere horecapanden in het Geelse centrum. Vrienden, collega's en stadsbestuur roemen hem als een erg gedreven ondernemer met het hart op de juiste plaats.