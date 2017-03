Een zestiger uit Geel en een vijftiger uit St-Gillis Waas zijn gearresteerd. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout rolde recent een netwerk van mensenhandelaars in het prostitutiemilieu op. Na meerdere klachten van buurtbewoners in verband met overlast door bezoekers aan vermoedelijke prostituees startte de zone een onderzoek op. Na intensief speurwerk kon men de twee verdachten oppakken. Het onderzoek bracht aan het licht dat verschillende mensen in Geel, Olen en Mol in hun woning georganiseerd kamers verhuurden aan vaak illegale Nigeriaanse meisjes die zich daar prostitueerden in het circuit van privé-ontvangsten. Van beide mannen werden hun voertuigen, rekeningen, computers en GSM's in beslag genomen, evenals cash geld. Ook op negen verblijfsadressen van de meisjes, waarvan vier in Geel, drie in Olen en twee in Mol, kwam de politie tussen. Zeven meisjes werden aangetroffen. Ook bij hen werd hun GSM en een som cash geld in beslag genomen. Het ging om vijf Nigeriaanse meisjes, één Roemeens meisje één Belgisch meisje. Zes van hen waren illegaal in het land. Vier Nigeriaanse meisjes kregen van het parket voorlopig het statuut ‘slachtoffer mensenhandel’. “Payoke”, een erkend opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en –smokkel, volgt hun situatie verder op. Van de huiseigenaars werd eveneens hun GSM, cash geld en computer in beslag genomen.

Bij de operatie waren zowel leden van het team recherche, als interventieleden, wijkagenten en het team jeugd en gezin betrokken.

Bij de operatie waren zowel leden van het team recherche, als interventieleden, wijkagenten en het team jeugd en gezin betrokken.

Bij de operatie waren zowel leden van het team recherche, als interventieleden, wijkagenten en het team jeugd en gezin betrokken.