De kleine kapel op de splitsing Rauwelkoven en Reiten in Geel werd in de nacht van donderdag volledig vernield door een voertuig die het kleine gebouw met de grond gelijkmaakte. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. In de jaren 80 werd de kapel al is totaal vernield door een vrachtwagen die zijn bocht miste op een mistige ochtend. Waarna ze weer opgebouwd werd.