Yasmine Driesmans is de nieuwe directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Geelse huisvesting. Zij werd aangesteld door de raad van bestuur van Geelse huisvesting. Yasmine Driesmans was sectormanager grondgebonden zaken bij de stad Geel. Zij is van opleiding licentiate in de wetenschappen met als specialisatie sociale en economische geografie. Als bijkomende opleiding behaalde zij een licentie bestuurskunde en overheidsmanagement. De Geelse huisvesting verhuurt 2100 sociale woningen verspreid over 8 gemeenten in de Zuiderkempen.