ASV Geel verloor met 2-1 op het veld van Dender. Al na vier minuten keken de Gelenaars aan op een 1-0 achterstand. Bij de eerste aanval van Dender was het al raak. ASV zette druk op Dender en pas in de 74ste minuut kon Koita de verdediging van Dender voor schut zetten en werkte De Norre het af. Maar in de extra tijd scoorde Dender nog in extremis de 2-1.