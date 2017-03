Het plan van Open VLD om hun enquête te lanceren op de Geelse rommelmarkt viel letterlijk in het water. Maar dat lieten ze niet aan hun hart komen en zetten toch door met de lancering van hun enquête “Geel neemt het woord”. Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz zakte af naar Geel om samen met de Geelse Open VLD voorzitter Myriam Smets de enquête voor te stellen aan de inwoners van Geel. Door middel van de enquête wil Open Vld Geel te weten komen wat er speelt bij de Geelse burger. Waarover zijn zij tevreden en waar kan het beter? Zo wordt er gepolst naar de tevredenheid over de sportfaciliteiten, veiligheid, Geel als winkelstad, etc. Een opvallende vraag is deze omtrent de burgerbegroting: “Je krijgt als Geelse inwoner 1 miljoen euro uit de begroting om vrij te besteden. Hoe zou jij hiermee Geel beter maken?”. De Geelse liberalen willen nu polsen wat de inwoner van Geel hiermee zou aanvangen. De geplande rommelmarktactiviteit wordt verzet naar een later datum en ook nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten gaat later dit jaar een bezoek brengen aan onze barmhartige stede.