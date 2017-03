Morata A – Geelse TTC A : 6 – 10

Sterk starten en vroeg punten scoren was het motto van de Geelse tafeltennissers. Het lukte aardig. Danny Gesquière en Kristof Leysens gaven het goede voorbeeld en wonnen hun twee partijen vóór de pauze vrij vlotjes in drie sets. Alfredo Garcia gaf de thuisspelers een eerste uppercut door zijn eerste partij te winnen. Kristof Van Reusel wilde niet achterblijven en kwam als winnaar uit zijn tweede partij. Ruststand : 2 – 6 in het voordeel van Geelse TTC A. Was dan de concentratie ergens verloren gegaan bij de Gelenaren ? Zowel Kristof Van Reusel als Alfredo Garcia verloren hun derde partij, net als Danny Gesquière. Mol kwam zo schoorvoetend terug geslopen tot 5 – 6. Kristof Leysens riep die heropleving van Morata een halt toe en zorgde voor een zevende winstpunt. Maar de zege was nog niet binnen. Alfredo Garcia verloor immers ook zijn vierde partij en Mol kwam terug tot 6-7. De supporters van beide clubs beleefden alle soorten spanning die de tafeltenniscompetitie te bieden heeft. Het waren de Gelenaren die over de beste eindsprint beschikten. Zowel Kristof Van Reusel als Danny Gesquière en Kristof Leysens – tussen haakjes gezegd de man van de match met vier zeges in zijn vier partijen – wonnen hun laatste match en de eindzege was binnen.

Volgende zaterdag vindt de beslissende match plaats voor de titel tegen favoriet Wenduine vanaf 19u in het lokaal van Geelse TTC aan Bel 19/1. Inkom is gratis

Mechelen D – Geelse TTC B : 10 – 6

Tegen leider Mechelen wilden de Geelse tafeltennissers niet zo maar onderuit gaan. Kapitein Ivan Camps gaf het goede voorbeeld en zorgde direct voor een eerste winstpunt. Nico D’Aes was aardig op weg om zijn ploeg een 2-0 voorsprong te geven. Hij verloor echter de vierde en vijfde set met 11 – 9. Deze eerste dreun kon Geelse TTC B niet direct verwerken. Zowel Hans Nys als Theo Van de Ven en Ivan Camps verloren en Mechelen stond 4 – 1 voor. Dan eerst kon Nico D’Aes opnieuw voor een zege voor zijn ploeg zorgen. Het bleef ijdele hoop : Theo Van de Ven en Hans Nys vonden niet de gepaste tegenzet en de ruststand ging in met 6-2. Mechelen vergrootte dit voordeel tot 8-2. Maar het duurde nog even voor de overwinning voor Mechelen vaststond. Ivan Camps won immers nog tweemaal en ook Nico D’Aes en Theo Van de Ven zorgden nog voor een zege. Hierdoor bleven de verliescijfers nog dik binnen de perken.