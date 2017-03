In het centraal magazijn van De Kringwinkel Zuiderkempen in Geel werd de geautomatiseerde textiellijn in gebruik genomen. Het aantal kledingstukken dat hergebruikt kan worden verhoogt daardoor aanzienlijk. Minstens zo belangrijk is het feit dat de doelgroepmedewerkers voortaan werkervaring kunnen opdoen in een zo professioneel mogelijke arbeidsomgeving, een grote troef om door te stromen naar een reguliere baan. De provincie Antwerpen ondersteunde dit initiatief met een impulssubsidie voor innovatie binnen de sociale economie.