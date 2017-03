In de tweede divisie van het volleybal heren verloor VC Geel op het veld van Elvoc Elen uit Dilsem-Stokkem met 3-1. Setstanden waren 21-25, 25-23, 25-21 en 25-20. De dames van VC Geel verloren thuis in sporthal De Doelen in eerste divisie hun wedstrijd tegen Wevoc Wellen met 2-3. Setstanden waren 25-23, 19-25, 25-17, 22-25 en 10-15.