In de vrije basisschool Regenboog in Holven en de stedelijke basisschool in Larum hebben enkele ouders weer het weekend voor de poort doorgebracht. Vandaag maandag was het inschrijfmoment voor het volgende schooljaar. Door te kamperen, wilden de ouders zeker zijn dat ze hun kleuter in hun school van keuze konden inschrijven.

In Regenboog begon het kamperen zaterdagmiddag, omdat er van de 48 plaatsjes in de eerste kleuterklassen nog maar 22 over waren. Twee nachten later hebben twintig ouders hun kind ingeschreven, er waren dus nog twee plaatsen op overschot. In Larum waren er nog 13 van de 26 plaatsen beschikbaar. Daar waren drie ouders zaterdagnacht begonnen met de geïmproviseerde camping. Ook zij konden hun kinderen probleemloos inschrijven.

Het stadsbestuur en schooldirecties verwachten dat die kampeerimpuls van bezorgde ouders op termijn wel verdwijnt.