De dertiende editie van het Belgisch Kampioenschap crossduatlon in het Geelse Bel leverde Seppe Odeyn op als kampioen. Hij verdedigde in een onverwacht spannende strijd zijn titel met succes, hij won met amper zeven tellen verschil op Geert Lauryssen. Ook Glen Laurens speelde lang mee vooraan en pakte brons. Het ging er tijdens de eerste run al heel hard aan toe. Eerst trok latere vierde Tim Van Hemel in het offensief. Deze was nog niet half gevat of Glen Laurens voelde zich geroepen om een sterke aanvallende impuls uit het lijf te toveren. Op de mountainbike moest de sterke loper, titelverdediger Odeyn en Lauryssen laten gaan. Die gaven elkaar onderweg zowel op de fiets als tijdens de finale run, bijzonder weinig toe. Het was Seppe Odeyn die zijn nationale titel kon verlengen voor een Lauryssen die tot op de finish alles bleef geven. Laurens gaf Van Hemel het nakijken in de strijd om het brons. Rik Thijs strandde op plaats zeven.