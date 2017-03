Afgelopen weekeinde vond het Open Squash Point S&P tornooi plaatst voor zowel mannen als vrouwen. Op het Geelse tornooi konden mannen en vrouwen punten verdienen voor de wereldranking. Zoiets trekt natuurlijk verschillende toppers aan. En deze keer waren die toppers ook heel internationaal gekleurd met deelnemers uit Spanje, Argentinië, Egypte, Duitsland, Engeland en Nederland. Maar buiten deze top reeksen word er ook op een meer recreanten niveau volop strijd geleverd en ook door verschillende spelers van Squash Point zelf.

Vooral bij de heren in field 3 verliep dit zeer succesvol. Dimitri Janssens overleefde de halve finale niet maar in de strijd om de derde plaats was hij wel de sterkste en won met 3-0. Maar deze reeks werd vooral gedomineerd door Daan Vissers. Zonder setverlies schreef hij de reeks op zijn naam.

Ook bij de dames in field 1 was er succes voor Squash Point. Thysia Dua behaalde de finale maar moest hier haar meerdere erkennen in haar tegenstreefster en zo eindigde zij op een tweede plaats.

In de WSA reeks was de Geelse Tinne Gilis de grote favoriete. Ze stond als eerste reekshoofd geplaatst en maakte haar favorietenrol helemaal waar. Ze speelde sterk en de finale behalen verliep vlot. In de finale nam ze het op tegen de Nederlandse Fleur Maas die sinds kort ook voor Squash Point speelt. Maar Tinne heeft een pak meer ervaring en die gebruikte ze ten volle en ze won overtuigend met 3-0. Om de strijd om de derde plaats won de Belgische Lorerine Pira met 3-2 van de Egyptische Mai El-Zayat.

Bij de PSA was er geen Squash Point succes tenzij dat Jordy Camps de verliezersronde won. De Strijd om de derde plaats werd gewonnen door De West Vlaming Lowie Delbeke tegen Geelenaar Steve Dries. In de finale nam de Belg Tiago Goriely het op tegen de Duitser Yannick Omlor. Beiden zijn nog zeer jong maar toch werd er op hoog niveau gespeeld. Beiden gaven de aanwezige supporters waar ze voor gekomen waren, een spannende wedstrijd met mooie rallies. Uiteindelijk was het Yannick die het haalde met 3-1.