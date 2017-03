Het dienstenchequebedrijf 'Het Poetspaleis' opent vrijdag een nieuw kantoor in Onze-Lieve-Vrouw Olen en wil dit jaar zo'n 100 extra banen creëren in de Kempen. Het bedrijf heeft nu al 6 vestigingen in onder meer Vorselaar en Herenthout. Het dienstenchequebedrijf kiest vooral voor nieuwe vestigingen in kleinere gemeenten, die op het vlak van bijvoorbeeld poetshulp vaak nog niet goed bedeeld worden.