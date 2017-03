Drie weken geleden werd de laatste besmetting met het vogelgriepvirus vastgesteld in ons land en daarom laat men de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders vallen. Bij professionele pluimveehouders wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen. Het federaal agentschap voor de voedselveiligheid raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen. Omdat daar de kans groter is dat er nog besmette wilde vogels rondvliegen. Het risico van vogelgriepvirus is nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog altijd verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te laten drinken.