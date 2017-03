In het najaar werden twee Litouwers gearresteerd en aangehouden voor sigarettendiefstallen in warenhuizen in Geel, Mol en Balen. Zij deden dit georganiseerd en in bende. De schade liep op tot een paar duizend euro’s. Beide personen zorgden ook voor veel overlast in de omgeving van het stadspark in Geel. Bij een huiszoeking werden nog kleine hoeveelheden sigaretten en een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. Het gaat om twee broers uit Litouwen. Ze kregen beiden één jaar effectieve gevangenisstraf. Eén van hen heeft een asielaanvraag lopen. De andere zal kortelings gerepatrieerd worden naar Litouwen.