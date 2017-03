Een man van 26 uit Mol werd bij verstek veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf voor twee feiten van verkeersagressie in Geel. De beklaagde maakte zich telkenmale schuldig aan kwaadwillige belemmering van het verkeer en het toebrengen van vernielingen aan voertuigen. Eind september 2015 bracht de veroordeelde zijn voertuig tot stilstand naast een Fiat Punto. Hij stapte uit en begaf zich naar de wagen. Een half jaar later, op 3 maart van vorig jaar, was het opnieuw prijs. De beklaagde reed toen rakelings langs een Mercedes Vito. Hij maakte vervolgens rechtsomkeer, stopte ter hoogte van de kleine bestelwagen, stapte uit en begaf zich naar de Mercedes Vito. Bij beide gevallen bracht hij vernielingen toe aan de andere voertuigen.