De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen stelt dat het openbaar onderzoek naar de plannen voor het zorgcomplex Astor in de omgeving van Groenhuis/Klein Veldekensstraat opnieuw moet gebeuren. De plannen moeten wel licht worden aangepast.

De beroepsprocedure tegen de bouwvergunning voor Astor was gestart door enerzijds het actiecomité uit de buurt, dat tijdens het vorige (tweede) openbaar onderzoek zowat 4.000 bezwaarschriften indiende, en anderzijds twee oud-gemeenteraadsleden van CD&V.

Het buurtcomité had onder meer als argument aangedragen dat er zich op het terrein nog een oude buurtweg bevindt, die de geementeraad was vergeten te verplaatsen. In Grimbergen veroorzaakte een gelijkaardige situatie een tijdlang een impasse bij de plannen voor het Eurostadion.

De stad Geel zou wel procedurefouten hebben gemaakt inzake de buurtweg en de gehanteerde cijfers in het mobiliteitsonderzoek, maar de deputatie stelt dat de buurtweg niet verplaatst hoeft te worden, als Astor de toegangsweg naar de site opschuift. Daarvoor moeten de plannen worden aangepast, waarna er een nieuw -derde- openbaar onderzoek moet volgen.

Voor het actiecomité is dat een serieuze tegenvaller: niet alleen zadelt de bestendige deputatie de Geelse gemeenschap met een derde openbaar onderzoek op, maar aan de plannen van het gebouwencomplex (zoals de gecontesteerde 11 verdiepingen van de zorgtoren) wordt verder niet geraakt.