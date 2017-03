Thomas More hogeschool ontwikkelde twee apps voor mensen met een verstandelijke beperking om social media te gebruiken. Voor veel mensen is social media niet meer weg te denken uit hun dagelijks leven. Het voorbije jaar werd gewerkt rond twee pilootprojecten 'Ablesocial', een app voor een toegankelijk facebook en 'Ablechat', een app om pictogramberichten te sturen met de smartphone. Deze apps werden getest door mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Ze leerden werken met een tablet of smartphone, maakten kennis met de app's en kregen tips om verantwoord en veilig gebruik te maken van de Social Media. Zij volgden familie en vrienden op Facebook, konden reageren op berichten of plaatsten zelf berichten en foto’s. Anderen stuurden berichten met de smartphone, terwijl ze onderweg waren of gewoon om contact te houden met vrienden en familie. Voor heel wat deelnemers ging een nieuwe wereld open, voor iedereen was het een verrijking. Honderd mensen met een verstandelijke beperking, uit negen verschillende voorzieningen, zoals de Schakel in Balen en het Gielsbos in Gierle namen eraan deel.