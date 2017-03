Vanaf maandag worden de bloembakken in de Doelenstraat vernieuwd. De treinbilzen worden vervangen door ECO-palissades, zoals in Peperstraat. De werken gaan ongeveer 4 dagen duren. Enkel de bloembakken worden vernieuwd. Er gebeuren geen werken aan de weg zelf. Tijdens deze werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk, maar er is beperkte hinder niet uit te sluiten. Ook de huisvuilophaling blijft gewoon mogelijk.