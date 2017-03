De bacheloropleiding Orthopedie aan Thomas More in Geel bestaat 25 jaar uit en blijft maar groeien. Een derde orthopedische werkplaats werd in gebruik genomen. Ook de afstudeerrichting schoentechnologie bestaat 10 jaar. De opleiding is de enige in Vlaanderen en ze leidt ook al vijftien jaar de Nederlandse studenten orthopedie op. Een orthopedisch technoloog ontwerpt hulpmiddelen om de dagelijkse mobiliteit van mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren. Dat kunnen eenvoudige hulpmiddelen zijn zoals steunzolen en braces, maar ook orthopedische schoenen, rolstoelen, apparaten die het lichaam ondersteunen of apparaten die bepaalde lichaamsdelen vervangen.