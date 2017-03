Geelse TTC A – Wenduine A : 4 – 12

Wenduine wordt dit seizoen kampioen in de landelijke reeks. Dat staat vast na de enerverende confrontatie tussen de twee onbetwiste kopploegen van dit seizoen. De vele supporters en tafeltenniskenners hebben genoten van tafeltenniswedstrijden die normaal gezien in de hogere nationale reeksen worden betwist. Enkel Kristof Leysens kon vóór de pauze zijn twee partijen winnen. Door één zege van Danny Gesquière werd de ruststand op 3-5 gebracht. Kristof Van Reusel en Alfedo Garcia leken de stand terug gelijk te trekken tot 5 – 5. Zij speelden beiden een bel maar verloren deze met de niptste cijfers. De kustploeg was hierdoor op weg naar de eindzege. De twee Kristoffen, Danny en Alfredo zorgden nog mee voor echt tafeltennisspektakel waarin snelheid, kunde en techniek de bovenhand haalden. Enkel Alfredo Garcia kon nog voor één winnend punt zorgen. Geelse TTC A rekent nu op winst in de eindronde en een beetje geluk om toch nog de promotie naar de nationale reeksen af te dwingen.

Geelse TTC B – Ekerse A : 11 – 5

Een zege die ongetwijfeld de moraal in de ploeg terugbrengt. Kapitein Ivan Camps was de hoofdbewerker. Hij won al zijn matchen. Nico D’Aes moest slechts één nederlaag incasseren. Koen Bertels en Hans Nys zorgden beiden voor twee winstpunten. De wedstrijd verliep vóór de pauze zeer spannend. Hans Nys verloor immers twee keer in een bel. Ook Koen Bertels kon niet winnend afsluiten. Eén maal was het zeer nipt : hij verloor immers de vijfde en beslissende set met 13-15. Rustcijfers : 4 – 4 ! Alles kon, maar het was al Geelse wat de klok sloeg en een ruime zege was het resultaat.