Wie na 3 april een aangifte wil doen bij de politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout, of dat nu op het hoofdkantoor of in het wijkkantoor in Meerhout of Laakdal is, moet daarvoor eerst een afspraak maken. Volgens de politie heeft dit grote voordelen naar wachttijden en snelle dienstverlening. Het politiekorps benadrukt dat dringende hulpverlening zonder meer 24 uur op 24 gegarandeerd wordt door de interventieploegen. Maar voor de aangifte van andere zaken, zoals bijvoorbeeld een verloren identiteitskaart of een fietsdiefstal, moet u vanaf 3 april vooraf een afspraak maken. Dat kan via een speciaal onlineformulier of via het algemene contactnummer van de zone.