Basketbalploeg Finas Geel is volop bezig om een ploeg te vormen voor het komende seizoen. Wim Vandenweyer, Francis Weggen, Yannick Cornelissen, Ben Goris, Sjors Poel en kapitein Peter Vandeweyer blijven bij Finas Geel. Dave D'haens verlaat de ploeg en gaat volgend jaar terug in tweede klasse spelen bij BS Waregem. Ook Ruben Van den Eynde vertrekt op het einde van dit seizoen en gaat naar T&T Turnhout. Nu zondag speelt BBC Finas Geel de topper in eigen huis tegen Lommel.