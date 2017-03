Tijdens de PaasTD in en rond zaal Axion deden studenten van de Thomas More hogeschool in Geel preventieve alcoholtesten in samenwerking met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Zij deden dit vooraleer de fuifgangers met de wagen naar huis wilden vertrekken. De bestuurders werden door studenten aan een preventieve alcoholtest onderworpen. Wanneer ze teveel gedronken hadden om nog met de wagen te mogen rijden, kregen ze de kans om hun auto op de parking van de Geelse campus achter te laten en op een andere manier naar huis te gaan door bijvoorbeeld een taxi te bellen of iemand die niet teveel gedronken had, te laten rijden. Deden ze dit niet, dan moesten ze bij een politieagent een alcoholtest afleggen en werd er opgetreden zoals bij een andere repressieve alcoholcontrole. In totaal lieten de studenten 136 bestuurders die de fuif verlieten, blazen. 133 chauffeurs legden een negatieve alcoholtest af. Dit is 98 procent van de gecontroleerde bestuurders. De drie bestuurders die teveel gedronken hadden, om nog met de wagen te mogen rijden, lieten alle drie hun auto op de parking staan. De actie kwam tot stand omdat de studenten al een paar keer geconfronteerd werden met de spijtige gevolgen van alcohol achter het stuur. Onlangs kwam een student in Geel nog om het leven bij een ongeval op zijn studentenkamer na een nachtje stappen en ook in Sint-Katelijne-Waver kwamen recent drie studenten van Thomas More hogeschool om het leven bij een verkeersongeval op de terugweg van een fuif. Dit was de aanleiding voor ATOMOS, de overkoepelende studentenvereniging om aan de alarmbel te trekken. De studentenvereniging was zelf vragende partij om een preventieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van drinken en rijden.