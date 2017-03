De stad Geel zoekt uit of ze op een of andere manier een (schade)vergoeding kan bekomen voor de nieuwbouw voor het vredegerecht in Ecodroom. Dat antwoordden burgemeester Vera Celis (N-VA) en schepen van patrimonium Ben Van Looveren (CD&V) donderdagavond tijdens de gemeenteraad op tussenkomsten van Luc Verguts (Open VLD) en de sp.a-leden Elhasbia Zayou, Kristof Van Reusel en Noël Devos.

Geel investeerde meer dan 1 miljoen euro in de bouw van een nieuwe locatie voor het vredegerecht in Ecodroom, maar het pand is sindsdien nooit gebruikt geweest. Nu justitieminister Koen Geens (CD&V) beslist heeft om het vredegerecht van Geel over te brengen naar de locatie in Mol blijft Geel met de lege ruimte zitten.

"We bereiden een dossier voor om in te dienen bij de commissie Gebouwen, in de hoop een vergoeding te kunnen recupereren op basis van contractuele nalatigheid. Maar het is niet zeker dat dit ook gaat lukken." Het probleem is dat er nooit een contract tussen de stad en de Regie der Gebouwen is getekend. Toen Geel de nieuwe locatie bouwde, was ze als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van het vredegerecht. Maar die bevoegdheid ging niet lang nadien over naar de Regie der Gebouwen. Maar die toonde door de hoge huurprijs en de hertekening van het gerechtelijke landschap geen interesse meer in de nieuwbouw. Alle argumentatie en politieke druk vanwege de Geelse coalitie haalden niets meer uit.

Het schepencollege debatteert intussen ook over de toekomst van het gebouw. "Alle pistes liggen daarbij nog open, zoals verkoop, verhuur of een eigen invulling. "Een van de pistes is om ons Huis van het Kind er onder te brengen. Door een herschikking kunnen we de bureaus ook gebruiken voor enkele stedelijke diensten die nu plaatstekort hebben. Een ander idee is om de raadzaal als trouwzaal te gebruiken, of als grote vergaderzaal. Maar we hopen vooral dat de zaal kan gebruikt worden door de vrederechter, wanneer die twee halve dagen per week zitting houdt. Dat is in ieder geval de vraag die we aan het gerecht hebben voorgelegd."