Espressobar Julie's is de eerste ondernemer van de maand bij de Geelse jongeren afdeling van Open VLD. Julie Binnemans, de vrouw achter JULIE’S, koos ervoor om haar zaak in Geel te openen omdat ze zelf in Geel geboren is en, op haar ‘kotjaren’ na, altijd in Geel gewoond heeft. Ze voelt zich hier gewoonweg thuis en kan daarom goed inschatten wat er leeft in Geel en wat er werkt voor een zaak in Geel. JULIE’S is de afgelopen 2 jaar uitgegroeid tot de ontmoetingsplaats in Geel.

JULIE’S is niet zomaar een espressobar, maar een totaalconcept waar het gezellig vertoeven is. Je krijgt enkel de beste kwaliteit voorgeschoteld en elke dag staat er iets lekkers op je te wachten, gezonde soep bijvoorbeeld, een heerlijke quiche of de lekkerste homemade gebakjes. Dagvers en met de grootste zorg en liefde klaargemaakt. Daarvoor gebruikt ze fairtrade, biologische en streekproducten.

Jong VLD Geel zet vanaf april elke maand een Geelse ondernemer in de bloemetjes. De liberale jongeren starten dit initiatief met als doel de Geelse ondernemers extra in de kijker te zetten en op een positieve manier mee te werken aan Geel als aangename winkelstad. Ondernemers met een uniek concept, een innovatieve visie, jarenlange succesformules gaan stuk voor stuk aan bod komen. En dit omdat Jong VLD Geel vindt dat ondernemerschap en durf best wat meer aangemoedigd mag worden.