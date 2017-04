De jongeren van jeugdhuis (jh) De Bogaard hebben zichzelf zaterdagavond op meerdere manieren in een nieuw jasje gestoken. Na grondige verbouwingen kreeg het jeugdhonk ook een nieuwe naam: Vonk.

In 2016 bestond jeugdhuis de Bogaard 35 jaar, tijd dus voor een grondige opfrissing, meenden de huidige bestuurders. De voorbije maanden hebben tal van vrijwilligers en andere partners hard gewerkt aan hun favoriete stek. Het resultaat mag er zijn: voor geregelde bezoekers van de Bogaard gaan die meteen opvallen.

Een hippe DJ-booth bevindt zich sinds kort achter de evenzeer nieuwe toog. Zo krijgen jonge dj’s de kans om op een gewone caféavond of een namiddag te komen oefenen. Daarnaast schijnt de zon volop binnen door de ramen: in het dak zijn verschillende vensters gestoken, in de zijmuur zit nu een groot raam. De ingang met een nieuwe inkomhal is voortaan ook aan de kant van het JAC. En last but not least: de jongeren gingen op schattenjacht in de Kringwinkel voor meubels en zorgden voor eigen DIY-afwerking van het interieur.

Bij een nieuw interieur hoort ook een nieuwe naam. Jongeren hadden inbreng in potentiële namen via een online oproep. Daarna werd er een top vijf gemaakt en kon er tijdens een promo-actie op de Geelse Thomas More Campus gestemd worden. Uit de resterende drie namen werd er dan een keuze gemaakt. We hopen dat deze nieuwe naam veel jongeren de kriebels geeft om er hun plek van te maken.

Zo is geopteerd voor jeugdhuis Vonk, hashtag #vonkerop. Om vergissingen te vermijden: het jeugdcentrum met onder andere de jeugddienst en de Speelfabriek, kortom de site op de Diestseweg blijft wel De Bogaard heten, enkel het jeugdhonk binnen de muren wijzigde van naam.