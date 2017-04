Dinsdagmiddag doen de kermiswagens hun intrede in het centrum van Geel. Na het opruimen van de dinsdagmarkt rijden ze in een welbepaalde volgorde het marktplein op, vanuit verschillende invalswegen. Hierdoor is er tijdelijk een parkeerverbod in bepaalde straten en is het centrum tijdelijk moeilijker bereikbaar. De intrede van de kermiswagens is een echt huzarenstukje en lokt telkens enkele kijklustigen die het tafereel komen aanschouwen. Palmenmarkt wordt vrijdag om 17u officieel geopend door de Bellemannen, die hun tocht over de kermis beginnen aan de speeltuin van de Waaiburg