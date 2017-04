Basketbalclub Finas Geel verloor haar laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Lommel met 92-96. De Gelenaars bouwde een kleine voorsprong uit in het eerste kwart en kon deze behouden aan het einde van de tweede kwart. Op het einde van de derde kwart was er van de voorsprong niets meer te merken en in het slotkwart toonden Lommel zich efficiënter. Finas Geel beëindigde de competitie op de zesde plek.