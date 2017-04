De meisje U17 van VC Geel gingen in Olmen onderuit met 3-1. Olmen miste een aantal speelsters en vulde de kern aan met selectiespeelsters. VC Geel kreeg bijgevolg te maken met enkele 'power' aanvalsters en dito opslagen. Tijdens de eerste set werd er nog behoorlijk weerwerk geboden en werd het 25-18. In de tweede set kregen de Geelse meisjes de stevige opslag van Olmen niet onder controle en kwamen slechts aan 2 punten. In set 3 vocht VC Geel sterk terug en trok het laken uiteindelijk naar zich toe met 25-27. Tijdens de vierde set was de Geelse tank leeg en werd het 25-8.