Geelse TTC A – Hamme B : 15 – 1

In de laatste thuispartij van dit seizoen toonde de eerste herenploeg van Geelse TTC zich op zijn best. Vanaf de eerste balwisselingen stond de suprematie van de thuisploeg al vast. Enkel Alfredo Garcia had een bel nodig om zijn tweede partij winnend af te sluiten. Danny Gesquière, Kristof Leysens en Kristof Van Reusel gaven geen schijn van kans aan hun tegenstanders. Toch was het eerder verrassend dat net Danny Gesquière één keer verloor. Het gebeurde in een vijfsetter. De laatste en beslissende set moest hij zich gewonnen geven met 11 – 13. Het bleef enkel bij dit eer reddend punt voor Hamme. Geelse TTC toonde zijn supporters volledig klaar te staan voor de eindronde.

Geelse TTC B – Zoersel B : 7 – 9

Het is Zoersel en niet Geelse TTC dat met de tweede plaats gaat lopen en promoveert naar de landelijke reeks. Toch was er maar een klein verschil tussen beide ploegen. Zoersel kwam bij de rust wel 3-5 voor, maar het kon net andersom zijn geweest. Voor de winnende punten zorgde twee keer Koen Bertels een één keer Ivan Camps. Nico D’Aes verloor echter twee keer tereke in een vijfde en beslissende set. Ivan Camps verloor ook zo zijn tweede partij. Na de pauze zat een gelijkspel voor de Gelenaren er nog steeds dik in. Door twee zeges van Nico D’Aes en één van Ivan Camps werd de stand op 6-8 gebracht. Spijtig dat Theo Van de Ven niet zijn zijn dagje was en geen zege kon bemachtigen. Het waren Koen Bertels en Ivan Camps die de mogelijkheid kregen om voor 8-8 te zorgen. Koen won het zevende punt, Ivan kon niet winnend afsluiten. De winst was voor Zoersel.