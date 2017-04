In de maand april flitsen de agenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout in de zone 30 in het centrum en in Drijhoek in Geel, in de Hulstsestraat en op de Nijverheidsweg in Laakdal en op de Gestelsesteenweg en in de Gasthuisstraat in Meerhout. Ook worden er nog op andere plaatsen in de politiezone gecontroleerd op snelheid.