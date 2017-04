Aan Klavet woedde maandag rond 18 uur een brand in een oude boerderij dat bewoond werd door een ouder koppel. Een automobilist op de E313 merkte sterke rookontwikkeling op onder het dak. De hoeve ligt pal naast de E313 tussen de afritten Geel-West en Oost. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De bovenverdieping brandde volledig uit. Niemand raakte gewond. De bewoners worden voorlopig opgevangen door 1 van hun kinderen.