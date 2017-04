Alle kermisattracties zijn gearriveerd. Maandagnamiddag was het echt huzarenstukje op de Markt, Havermarkt en de Werft om de wagens op hun plek te krijgen. Nu is het aftellen naar vrijdag 17u. Dan openen de Bellemannen Palmenmarkt. Ze vertrekken te voet aan de speeltuin van de Waaiburg en wandelen ze over Palmenmarkt. Gedurende gans Palmenmarkt kan je in het centrum van Geel bovengronds gratis parkeren.