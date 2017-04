Aan de Retieseweg zijn enkele bewoners van een appartementsgebouw naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. Voorlopig is de oorzaak onbekend. De brandweer kreeg rond 8u20 een melding binnen van CO vergiftiging binnen en ging terplaatse controleren. In dat appartement werd geen CO verhoging vastgesteld, ook bij de bewoners werd niets vastgesteld van CO intoxicatie, maar zij vertelden aan de hulpdiensten dat de bewoners in het appartement naast hen, ook dezelfde klachten hadden. Enkele personen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en daar werd bij enkelen een hoge CO-dosis in hun bloed vasgesteld. De brandweer controleerde nadien alle appartementen. Twee van deze appartementen zijn nog niet vrijgegeven. Het gaat om de woonsten van de personen bij wie de hoogste CO waarde is gemeten. De andere bewoners kwamen er met de schrik vanaf, maar ze moesten hun verwarmingsinstallatie wel laten keuren voor ze van de hulpdiensten hun huissleutel terugkregen.