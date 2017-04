Het eerste deel van de vernieuwde parking Nieuwstraat is klaar aan de kant van het brouwhuis. Tijdens Palmenmarkt liggen de werken even stil, maar na het Paasweekeinde gaat de aannemer verder. De planning is zo opgesteld dat, behalve tijdens de asfalteringswerken, de helft van de parkeerplaatsen beschikbaar blijft. Van 18 april tot 1 mei wordt het middenstuk van de parking vernieuwd en blijven de doorgangen aan Nieuwstraat en Kollegestraat open. Van 2 tot 10 mei is de ingang aan Kollegestraat afgesloten. De ingang aan Nieuwstraat is afgesloten van 11 tot 20 mei. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang tussen Nieuwstraat en Kollegestraat. Enkel tijdens de asfalteringswerken van 22 tot 25 mei is de parking volledig afgesloten. De planning van de werken kan wijzigen door slechte weersomstandigheden.