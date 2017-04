Nog tot en met 29 april stelt beeldend kunstschilder Linda Blokken haar werk tentoon in de bibliotheek van Geel. Zij heeft zich toegespitst op figuratieve schilderkunst en plaatst realistische figuren vaak in een surreëel aandoende omgeving. Inspiratie haalt ze uit haar dagelijkse omgeving, beelden of gebeurtenissen die indruk gemaakt hebben.